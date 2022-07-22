Amasya Valisi Masatlı, Gümüşhacıköy'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Amasya Valisi Masatlı, Gümüşhacıköy'de muhtarlarla bir araya geldi

22.07.2022 17:28
Amasya Valisi Masatlı, Gümüşhacıköy'de muhtarlarla bir araya geldi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gümüşhacıköy'de mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gümüşhacıköy'de mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar, köy ve mahallerindeki sorunları dile getirirken, sorunların çözümü için Vali Masatlı ve ilgili kurum müdürleri talepleri not aldı.

Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, merkezi ve yerel yönetimler olarak en iyi hizmeti vermek, güçlü bir Türkiye, güçlü bir Gümüşhacıköy oluşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Muhtarların köy ve mahallelerinde devleti temsilen görev yaptıklarına işaret eden Masatlı, yapılan ve planlanan hizmetleri değerlendirmek için muhtarlarla istişare halinde olduklarını belirtti.

Devletin tüm birimlerinin koordinasyon içinde çalıştığını, kamu kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmaya gayret gösterdiğini vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"2018 yılından itibaren ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilmektedir. Bu sistem, halkımıza hizmeti merkeze alan ve ağır bürokrasiyi ortadan kaldıran bir sistemdir. Bizler de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne paralel olarak illerde devletimizin tüm birimlerini koordinasyon içinde çalıştırıyor ve kamu kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Devlet yönetiminde ilin yönetim sorumluluğunu üzerine almış herkes burada karşılıklı olarak bir araya geliyor. Sorunlar da bu şekilde çözüme kavuşmuş oluyor. İlçemizin kalkınması için gereken tüm çalışmalar bundan sonra da aynı özveriyle sürecektir."

Masatlı'nın konuşmalarının ardından, il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya, Kaymakam Ali Cemal Altınöz, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya Valisi Masatlı, Gümüşhacıköy'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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