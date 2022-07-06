Amasya Valisi Masatlı, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.

Temmuz ayı halk günü toplantısı, Vali Masatlı başkanlığında Amasya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler ele alındı.

Masatlı, halk günlerinde vatandaşlarla birebir görüşerek yakından tanışma fırsatı bulduklarını ve sohbet etiklerini anlattı.

Masatlı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin insana hizmeti merkeze alan bir yönetim şekli olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda her ay vatandaşlarla düzenli olarak bir araya gelindiğini, ilettikleri öneri, sorun ve taleplerin çözülmesi noktasında tüm kamu kurumlarının özveriyle çalıştığını ifade etti.

Masatlı, daha sonra vatandaşların şikayet ve talepleri ilgili kurum amirleriyle değerlendirme yaptı.