Amasya Valisi Masatlı, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya Valisi Masatlı, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi

06.07.2022 16:26
Amasya Valisi Masatlı, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.

Temmuz ayı halk günü toplantısı, Vali Masatlı başkanlığında Amasya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler ele alındı.

Masatlı, halk günlerinde vatandaşlarla birebir görüşerek yakından tanışma fırsatı bulduklarını ve sohbet etiklerini anlattı.

Masatlı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin insana hizmeti merkeze alan bir yönetim şekli olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda her ay vatandaşlarla düzenli olarak bir araya gelindiğini, ilettikleri öneri, sorun ve taleplerin çözülmesi noktasında tüm kamu kurumlarının özveriyle çalıştığını ifade etti.

Masatlı, daha sonra vatandaşların şikayet ve talepleri ilgili kurum amirleriyle değerlendirme yaptı.

YORUMLAR
500
Amasya Valisi Masatlı, asfalt çalışmalarını inceledi Amasya Valisi Masatlı, asfalt çalışmalarını inceledi
Kaynak: AA

Mustafa Masatlı, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya Valisi Masatlı, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:08 Ünlü sanat eserlerinin görünmeyen yüzü! Büyük sır ışıkla gün yüzüne çıkarıldı
16:02 Brad Pitt yüz körlüğü hastalığına yakalandı: Birçok insan kibirli ve bencil olduğumu düşündüğü için benden nefret ediyor
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
15:22 Defne Samyeli, 50. yaş gününü ailesi ile kutladı! Paylaştığı fotoğrafta kardeşine ve kızına acımadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 16:36:03. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya Valisi Masatlı, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement