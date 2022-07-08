Amasya Valisi Masatlı, hayvan pazarında incelemede bulundu - Son Dakika
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Amasya Valisi Masatlı, hayvan pazarında incelemede bulundu

08.07.2022 13:35
Amasya Valisi Masatlı, hayvan pazarında incelemede bulundu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Pazarda ilgili kurumlar tarafından alınan tedbirleri denetleyen Masatlı, vatandaşlarla ve satıcılarla sohbet ederek, alışverişlerin bereketli olmasını diledi, bayramlarını tebrik etti.

Masatlı, gazetecilere, bayrama yönelik kentte bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Kurbanın hayırlı bir ibadet olduğunu vurgulayan Masatlı, "Kurban komisyonumuz kesim yerlerini belirledi. Bu alanlar dışında kurban kesimi yapılmaması konusu çok önem arz ediyor. Özellikle hijyenik, sağlıklı şartlarda kesim yapmalıyız. Çevrede olumsuz görüntüler oluşturabilecek şekilde kurban kesiminden uzak durmamız gerekiyor. Toplum sağlığını korumak için de hep birlikte hayırlı ibadetlerimizi hayırlı şekilde tamamlayalım ve Kurban Bayramı'nı sağlıklı şekilde geçirelim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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