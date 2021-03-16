Amasya Valisi Masatlı: 'Her karış toprağı üretime dahil etmek için projelerimiz devam edecek" - Son Dakika

Amasya Valisi Masatlı: 'Her karış toprağı üretime dahil etmek için projelerimiz devam edecek"

16.03.2021 23:38
Amasya Valisi Masatlı: 'Her karış toprağı üretime dahil etmek için projelerimiz devam edecek

Amasya'da valiliğin himayesinde uygulanan 'Nadas Alanlarının Daraltılmasına Yönelik Nohut Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında çiftçilere nohut tohumu dağıtıldı.

Amasya'da valiliğin himayesinde uygulanan 'Nadas Alanlarının Daraltılmasına Yönelik Nohut Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında çiftçilere nohut tohumu dağıtıldı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 'İlimizdeki her karış toprağı üretime dahil etmek için projelerimiz devam edecektir" dedi.

Devletin her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de çeşitli desteklemelerle üreticinin yanında olmayı sürdüreceğini belirten Vali Masatlı, "Devletimiz ayrıca atıl durumda bulunan hazine arazilerini kiralama yoluyla tarımsal üretime dahil etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın sağladığı desteklerle birlikte bizde ilimizde gerekli tarımsal desteklemeleri yapıyoruz" diye konuştu.

Özellikle kırsal alanlarda uygulanan nadasa bırakma işleminin ekili alanlarımızı azalttığını gözlemlediklerine değinen Masatlı, "Bizim ekili olmayan bir karış arazimiz dahi kalmamalıdır. Bu sebeple nadas alanlarında uygulanmak üzere bu projeyi hayata geçirdik. Tarım Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu projenin yanı sıra İl Özel İdaremizin tarımsal üretime ayırdığı bütçeyi de yüksek oranlarda arttırıyoruz. Proje kapsamında Gümüşhacıköy ilçemiz hariç merkez ve 5 ilçemizde 3 bin dekarlık bir alanda ekilecek bu tohumların bedeli yaklaşık 250 bin TL olup bu rakamın yüzde 50'si devletimizce karşılanmaktadır. Bu noktada çiftçilerimizden isteğimiz bu tohumları en iyi şekilde değerlendirmeleri ve en yüksek verimi elde etmek için gayret göstermeleridir. Dağıtımını yapacağımız bu tohumların Amasya tarımına ve çiftçisine hayırlı olmasını diliyor, Amasya'mıza her alanda büyük yatırımlar yaparak, insanımızın yaşam standartlarını yükselten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize ve bu projeyi hayata geçirmemiz için bizleri destekleyen Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün uyguladığı proje kapsamında çiftçilere toplam 36 ton nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Törene Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, AK Parti İl Başkanı M. Akif Kesmekaya ile İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de katıldı. - AMASYA

Amasya Valisi Masatlı: 'Her karış toprağı üretime dahil etmek için projelerimiz devam edecek
Amasya Valisi Masatlı: 'Her karış toprağı üretime dahil etmek için projelerimiz devam edecek

Amasya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amasya Valisi Masatlı: 'Her karış toprağı üretime dahil etmek için projelerimiz devam edecek' - Son Dakika Ekonomi


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