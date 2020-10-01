Amasya Valisi Masatlı, KÖYDES yatırımlarını inceledi - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, KÖYDES programları kapsamında yapılan yatırımlar ile köy yollarının asfaltlama, içme suyu ve parke döşeme çalışmalarını inceledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ile Aydınlık köyündeki sulama ve asfalt çalışmalarının olduğu alana gelen Masatlı, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların köy halkına hayırlı olmasını dileyen Masatlı, salgın sürecindeki tüm zorluklara karşın yatırımlara devam edildiğini ve program kapsamındaki köylerde benzer çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Köy sakinlerinin taleplerini dinleyerek ilgililerle bilgi alışverişinde bulunan Masatlı, "Aydınlık köyümüzde köylerde birinci ve ikinci kat asfalt, içme suyu, kanalizasyon, kilitli parke taşı, menfez, stabilize, sulama kanalları gibi yatırımları inceledik. İl Özel İdaremizin kaynakları ve KÖYDES'in yatırımı ile köylerimizin altyapısı için planlanan çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaşamlarını ve hayatlarını kolaylaştırmak için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin çalışma, destek ve talimatlarıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çalışmalarımızda sahada bize destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.