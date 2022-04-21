Amasya Valisi Masatlı, Merzifon'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya Valisi Masatlı, Merzifon'da incelemelerde bulundu

21.04.2022 16:48
Amasya Valisi Masatlı, Merzifon'da incelemelerde bulundu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) işletmelerde incelemelerde bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) işletmelerde incelemelerde bulundu.

OSB'de faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek, çalışmaları inceleyen Masatlı, daha sonra Merzifon OSB hizmet binasında iş insanlarıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel bankalar tarafından yatırımcılara yönelik kredi, teşvik ve desteklemeler hakkında yapılan bilgilendirme toplantısına katıldı.

Masatlı, devletin yatırım yapan, üreten ve istihdama katkı sağlayan herkesi desteklediğini söyledi.

Yaklaşık 6 bin 500 kişiye istihdam sağlanan Merzifon OSB'nin her geçen gün geliştiğine işaret eden Masatlı, "Amasya'ya göreve geldiğimde ilk olarak Merzifon Organize Sanayi Bölgesine gelerek, burada faaliyette olan fabrikalarımızı teker teker incelemiştim. Sanayimizdeki önceliklerimiz ve eksiklerimiz neler öncelikle bunları tespit ettik. Merzifon merkezli sanayide ciddi girişim var. Burada bulunduğumuz süre içerisinde OSB'nin gelişimine ve dönüşümüne katkı sağlayacağız." dedi.

Anadolu'nun ortasından geçen, Ankara ve İstanbul yolunun kesiştiği noktada bulunan, lojistik ve ulaşım açısından avantajlı konumdaki Merzifon OSB'de yeni projelerin de hayata geçeceğini anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Merzifon OSB'mizin altyapı çalışmaları ilgili sıkıntıları vardı. Bu sıkıntıları hızlıca çözerek genişleme çalışmalarına başladık. Ayrıca yeni arıtma tesisimizin yapımına da başlıyoruz. Burada üretime hep beraber katkı sunarak bir şeyler elde ediyoruz. Ayrıca gerek merkezi bütçe, gerek Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, gerekse diğer kaynaklardan finanse edilen projelerle fiber optik altyapı ve güvenlik kamera sistemleri, enerji nakil hatlarının yer altına alınması ve SCADA sistemi ile yeni trafo merkezi de OSB'mize değer katacak çalışmalardır. Önemli bir konu olan OSB'mizde meydana gelebilecek iş kazaları ve diğer olumsuzluklara kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapım çalışması devam etmektedir."

Toplantının ardından ilçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Masatlı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek ramazan ayının bereketli geçmesini diledi.

Masatlı'ya ziyaretlerinde Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı ve kurum müdürleri eşlik etti.

YORUMLAR
500
Merzifon'da öğrenciler diş taramasından geçirilecek Merzifon'da öğrenciler diş taramasından geçirilecek

Mustafa Masatlı, Merzifon, Amasya, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya Valisi Masatlı, Merzifon'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
16:26 Taraflar uzlaştı, mermi ile Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden kişinin davası düştü
16:19 ABD'de sır ölüm! Gölde bulunan kadın cesedi merak uyandırdı
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
16:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
15:45 Dünyanın gözü zafer kutlaması yapan Putin'e çevrildi! Mariupol'ün ele geçirildiğini işte böyle öğrenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 17:00:43. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya Valisi Masatlı, Merzifon'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement