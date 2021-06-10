Amasya Valisi Masatlı, Merzifon'da muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Akif Gülle Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Vali Masatlı, mahalle ve köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların kendi becerileri ve çalışmalarıyla seçimle göreve gelen kamu görevlileri olduğunu, köy ve mahallelerinde devleti temsilen görev yaptıklarını söyledi.

Amasya ekonomisinin tarım, sanayi ve turizm ekseninde yoğunlaştığına dikkati çeken Masatlı, Merzifon'un ise bulunduğu konum ve sahip olduğu imkanlarla gelişim ve büyümeye en müsait ilçeler arasında yer aldığını ifade etti.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde(OSB) sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Masatlı, şunları kaydetti:

"Sanayide genişleme çalışmalarıyla Merzifon OSB'mizi alan bazında yaklaşık iki kat büyütüyoruz. OKA'nın bu yılki mali destek programından yüzde 28'lik oranla en yüksek payı Amasya almıştır. Merzifon OSB de bu destekten faydalanmıştır. Ayrıca OSB'mizin arıtma tesisi yapımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde yatırım programına alınmıştır."

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) bütçesinin bu yıl 24 milyon liraya çıkarıldığını aktaran Masatlı, tarımsal sulama bütçesinin de 8 kat arttığını kaydetti.

Muhtarlardan aşılama çalışmalarına destek isteyen Masatlı, "Artık salgının seyri hafifledi ancak salgını bitirmek için elimizdeki tek çare aşılamadır. Bu nedenle sizlerden aşılama çalışmalarına destek vermenizi özellikle rica ediyorum. Köylerimizdeki, mahallelerimizdeki vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmeniz işimizi kolaylaştıracaktır." diye konuştu.

Masatlı'nın konuşmalarının ardından köy ve mahalle muhtarları, kurum müdürlerine sorular yönelterek, taleplerini iletti.

Toplantıya Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri katıldı.