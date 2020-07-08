Amasya Valisi Masatlı Merzifon ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Masatlı, hükümet konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve daire müdürleri tarafından karşılandı.

Kaymakam Demirkale'yi makamında ziyaret eden Masatlı, geçtiğimiz haftalarda Ardahan Valiliğinden Amasya Valiliğine atandığını anımsattı.

Amasya'ya tayin olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Masatlı, Demirkale'den Merzifon'un genel durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kargı'yı da makamında ziyaret eden Masatlı, vatandaşlara sunulan hizmetler ve uygulanan projeler konusunda bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Masatlı, daha sonra köy ve mahalle muhtarlarıyla Akif Gülle Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Masatlı, burada yaptığı konuşmada, talep ve sorunları muhtarlardan dinlemek ve çözüm aramak amacıyla toplantı düzenlendiğini belirtti.

Vatandaşların daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini vurgulayan Masatlı, "Sürekli büyüyen, gelişen ve kalkınan bir Türkiye ile Amasya için yorulmadan çalışıp, hep beraber hedeflerimize odaklanarak şehrimizi her bakımdan en üst noktalara taşımanın gayretinde olacağız. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' ilkesini düstur edinerek bıkmadan, usanmadan, kapımızı ve gönlümüzü Amasyalılara açarak tüm halkımızın hizmetinde olacağız." diye konuştu.