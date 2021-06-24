Amasya Valisi Masatlı muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Hamamözü ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Hamamözü Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda konuşan Vali Masatlı, muhtarlığın halk ile devlet arasında bağ kuran köklü bir müessese olduğunu söyledi.

Tarımsal sulamada yapılan analizler neticesinde yol haritasının belirlendiğini anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2020 yılındaki tarımsal sulama bütçemizi, 2021 yılında yaklaşık 8 kat artırdığımızı büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. İlimizin bazı kesimlerinde kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldığımız şu günlerde, tarımsal sulama faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bu alanda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yapmış bulunuyoruz. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve DOKAP'tan ciddi ölçülerde desteklemeler alıyoruz."

Toplantıda Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar ve Amasya'da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri yer aldı.