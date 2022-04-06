Amasya Valisi Masatlı muhtarlarla buluştu - Son Dakika
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Amasya Valisi Masatlı muhtarlarla buluştu

06.04.2022 15:46
Amasya Valisi Masatlı muhtarlarla buluştu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova ilçesinde mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova ilçesinde mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Masatlı, muhtarların köy ve mahallelerde devletin temsilcisi olduklarını söyledi.

Muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'nin bir gereği olarak sorunları yerinde tespit edip, muhtarlarımızdan sorunları dinleyip çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Başarı varsa hepimizin, başarısızlık varsa da hepimizin. Bulunduğumuz yerin her zaman ehemmiyetini, önemini, sorumluluğunu ve yükümlülüğünü çok iyi bilmemiz gerekir. En küçük yönetim birimimiz muhtarlık ama en az 150 kişinin temsilcisi. Bizim işimiz vatandaşa hizmet, millete hizmetkar olmaktır."

Toplantı, muhtarların sorunlarını Vali Masatlı'ya iletmesiyle devam etti.

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Mustafa Masatlı, Yüksel Akın, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya Valisi Masatlı muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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