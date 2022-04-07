Amasya Valisi Masatlı, simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı - Son Dakika
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Amasya Valisi Masatlı, simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı

07.04.2022 23:58
Amasya Valisi Masatlı, simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, bir camide cemaate teravih namazı sonrası simit dağıttıktan sonra, simitlerini satamayan bir çocuğun bütün simitlerini satın aldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, bir camide cemaate teravih namazı sonrası simit dağıttıktan sonra, simitlerini satamayan bir çocuğun bütün simitlerini satın aldı.

Amasya Valiliği tarafından, kentte teravih namazı sonrası simit yeme geleneğini devam ettirmek için, Sultan Beyazıt Camisinde teravih namazından çıkan vatandaşlara simit dağıtıldı.

Vatandaşlara simit dağıtan Masatlı, Türk ve İslam şehri olan Amasya'nın birçok geleneği ve göreneği uhdesinde barındırdığını söyledi.

Şehrin barındırdığı geleneklere sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade eden Masatlı, "Bu geleneklerden bir tanesi de teravih namazından sonra simit yeme geleneğidir. Bizim kültürümüzde simit, dayanışmayı ve paylaşmayı simgeler. Bu yüzden biz de valilik olarak vatandaşlarımıza simit ve çay dağıttık. Geleneklerimiz sürdürerek vatandaşlarımızla, bu ayın huzur ve bereketini paylaşmak istiyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi vatandaşlarımız da ilgi gösterdi, inşallah bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Masatlı, "Vatandaşlarımıza simidi dağıtırken arkadaşlarımız köşede bir delikanlının simit sattığını ama müşteri bulamadığını söyledi. Biz de o delikanlımıza bugün bir sürpriz yapıp, tezgahında olan bütün simitleri satın aldık. Böylelikle onu da mutlu etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

16 Yaşındaki simitçi Resul Çelebi ise, "Simitlerimi satamadığım için üzülmüştüm. Sağolsun valimiz aldı simitleri, Allah razı olsun." dedi.

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Mustafa Masatlı, Teravih Namazı, Amasya, Simit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya Valisi Masatlı, simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı - Son Dakika


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