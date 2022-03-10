Amasya Valisi Masatlı, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı - Son Dakika
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Amasya Valisi Masatlı, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı

10.03.2022 17:28
Amasya Valisi Masatlı, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, marketlerde "fahiş fiyat", "stokçuluk" ve "fiyat etiketi"ne ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, marketlerde "fahiş fiyat", "stokçuluk" ve "fiyat etiketi"ne ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Market reyonlarındaki gıda ürünlerinin fiyatını ve stok durumunu inceleyen Masatlı, "fahiş fiyat" artışı ve yağ stoklanmasına karşı rafları kontrol etti.

Reyonlardan seçilen bazı ürünlerin reyon ile kasa fiyatları karşılaştırılırken, indirimli ürünlerin önceki fiyatlarına bakıldı.

Masatlı, haksız fiyat artışlarını önlemek, KDV indiriminin uygulanması ve ayçiçeği yağı stoklarını kontrol etmek için çeşitli marketlerde denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başta ayçiçeği yağı olmak üzere bazı temel gıda ürünlerinde stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla görevlilere aktif olarak sahaya çıkılıp her tarafın denetlenmesi talimatını verdiğini belirten Vali Masatlı, "Burada en önemli görevlerimizden biri tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın bu konuda etkin denetim icra etmesidir." dedi.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik de ilçede hizmet veren yerel ve zincir marketlerde satılan temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla denetim yaptı.

Gökcecik, beraberinde Amasya Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleriyle marketlerdeki stok ve fiyat karşılaştırmaları yaparken, depolar da kontrol edildi.

Halkın mutluluğu ve rahatı için denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Gökcecik, denetimlerin bundan sonra da süreceğini kaydetti.

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Mustafa Masatlı, Market, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya Valisi Masatlı, 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı - Son Dakika


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