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Amasya Valisi Masatlı: "Tarım, hayvancılık ve sulama yatırımlarını artırıyoruz" - Son Dakika

Amasya Valisi Masatlı: "Tarım, hayvancılık ve sulama yatırımlarını artırıyoruz"

24.06.2021 09:28
Amasya Valisi Masatlı:

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "İlimizin ekonomik potansiyelini üst düzeyde kullanma adına tarım, hayvancılık ve sulama yatırımlarını artırıyoruz" dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "İlimizin ekonomik potansiyelini üst düzeyde kullanma adına tarım, hayvancılık ve sulama yatırımlarını artırıyoruz" dedi.

İldeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin değerlendirildiği tarım üst kurulu toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, "İl Özel idaremizin tarımsal sulamaya ayırdığı bütçeyi 2021 yılında 8 kat artırıyoruz. 2020 yılında Özel İdaremizin yaptığı çalışmalarla 600 hektarlık bir alanda sulu tarıma geçilirken bu yıl yapacağımız yatırımlarla yaklaşık 2 bin 500 hektarlık bir alanda daha sulu tarıma geçmeyi hedefliyoruz. Devlet Su İşleri ise başta Aydınca Barajı olmak üzere Geldingen Ovası sulaması ve muhtelif köy ve bölgelerimizdeki kapalı sulama sistemlerinin yapımına devam etmektedir. Müdürlüğümüz ayrıca kuraklık nedeniyle bölge bazında sulama planlamaları da yapmaktadır" diye konuştu.

Sulama çalışmalarının yanı sıra yağış azlığından dolayı kuraklıkla karşı karşıya olunan bu dönemde sulama gereksinimi daha az olan ayçiçeği ekimini 2.5 milyon TL'lik bir projeyle desteklediklerinin altını çizen Mustafa Masatlı, "Yine nadas alanlarının daraltılması maksadıyla nohut üretimini de destekliyoruz. Bunlarla birlikte yonca, triticale, incir, Amasya elması, kiraz, cennet hurması ve çilek gibi bölgemizde üretimi yapılabilen ve pazar değeri yüksek ürünlere desteklerimizi verdik. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün 2020 yılında tarımsal üretime ayırdığı bütçe 1 milyon 78 bin TL iken bu rakamı 2021 yılında 3.3 milyon TL'ye çıkardık. İl Özel İdaremiz ise bu yıl tarımsal üretime 2.2 milyon TL'lik kaynak ayırmıştır. Son olarak dolu ve kuraklık nedeniyle mahsulü zarar gören çiftçimize yönelik tespitler tamamlanmış olup, üreticilerimizin TARSİM'den gerekli ödemeleri almaları için teknik çalışmalar tamamlanmıştır" şeklinde konuştu.

Hayvancılık alanında ise gelecek hafta damızlık manda dağıtımı gerçekleştirileceğine değinen Masatlı, "Küçükbaş hayvancılıkta üreticilerimize modern yemleme üniteleri, barınma çadırları ve güneş enerji sistemleri dağıtımı yaptık. Hayvancılık alanında yapacağımız çalışmaların en önemlilerinden biri ise büyükbaş hayvanlarda buzağı atımlarını asgari seviyelere indirmek için 'ecoli aşısı' uygulamasıdır. Bu durum sektörün en önemli sorunlarından biridir. Aşısız gebe hayvanlarda yaşanan buzağı ölümleri milyonlarca liralık zarara yol açmaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuzda her yıl olduğu gibi bu yılda üreticilerimize gerek araç, gereç ve ekipman gerekse proje bazlı desteklerine devam etmektedir. Bu kapsamda 2021 yılının ilk 6 ayında 85 projeye 13 milyon TL'lik destek verilmiş olup, bu rakamın yıl sonu itibariyle 38 milyon TL'yi bulması hedeflenmektedir" ifadeleri kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altında alan salgında tarımın ne denli stratejik bir sektör olduğu bir kez daha ortaya çıktığına işaret eden Masatlı şöyle devam etti; "Bu yüzden tarıma her zaman öncelik vererek, tarımla birlikte sanayileşeceğiz. Tüm bu çalışmalarımız ilimizin tarım ve hayvancılıktan elde ettiği geliri arttırmak ve özellikle kırsalda yaşayan insanımızı kalkındırmak içindir. Burada bahsettiğimiz projelerin yanı sıra yeni projelerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize belirlediği tarımsal hedefleri yakalamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Toplantıda katılımcı il müdürleri tarafından gerçekleştirilen tarım, sulama ve hayvancılık projelerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren oda ve birliklerin başkanları sektörel sorun ve talepleri ile çözüm önerilerini dile getirdi. - AMASYA

Amasya Valisi Masatlı: Tarım, hayvancılık ve sulama yatırımlarını artırıyoruz
Amasya Valisi Masatlı: Tarım, hayvancılık ve sulama yatırımlarını artırıyoruz

Mustafa Masatlı, Türk Lirası, Amasya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amasya Valisi Masatlı: 'Tarım, hayvancılık ve sulama yatırımlarını artırıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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