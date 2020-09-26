Amasya Valisi Masatlı: "Ülke ekonomisine katkı sağlayacak Amasya hedefiyle hareket ediyoruz" - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, her anlamda güçlü, üreten ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak Amasya hedefiyle hareket ettiklerini belirtti.

Masatlı, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

OSB Müdürlüğü yetkilileri ve yatırımcılarla görüşen Masatlı, Organize Sanayi Bölgesi'nin en kısa zamanda arzu edilen düzeye geleceğini ve yatırımların yükseleceğine inandığını dile getirdi.

Merzifon OSB'de inşası devam eden fabrikaların faaliyete geçmesinin ardından bölgede çalışan sayısının 6 bin 200'e çıkacağını anlatan Masatlı, şunları söyledi:

"Devletimizin aldığı tedbirler ve sanayicilere sağladığı teşviklerle salgın sürecini en az kayıpla atlatacağımızı ümit ediyorum. Öncelikli hedefimiz çalışana sahip çıkmak, üretimi devam ettirmek ve istihdamımızı korumaktır. Bölgenin lokomotifi konumundaki Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde üretimdeki 47 firmada 4 bin 700 kişi çalışmakta. İnşaatları devam eden ve yeni tahsisi yapılan firmalarında üretime geçmesiyle yaklaşık 1500 kişi daha bölgede istihdam edilecektir. Her anlamda güçlü, üreten ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak Amasya hedefiyle hareket ediyoruz. OSB'de her geçen gün yatırımların yükseldiğini görmek bizleri mutlu ediyor."

Masatlı, daha sonra KOSGEB'in Ar-Ge inovasyon desteği kapsamında 450 bin lira hibe desteği alarak yerli ve milli imkanlarla "5 Eksen CNC Tezgahı"nın prototipini üreten bir firmayı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Masatlı'ya, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve kurum müdürleri eşlik etti.