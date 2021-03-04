Amasya Valisi Masatlı: "Vaka artışlarının en büyük sebebi ev ziyaretleri" - Son Dakika

Amasya Valisi Masatlı: "Vaka artışlarının en büyük sebebi ev ziyaretleri"

04.03.2021 17:22

Amasya Valisi Masatlı: "Vaka artışlarının en büyük sebebi ev ziyaretleri" Korona virüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Amasya'da Vali Mustafa Masatlı, vaka artışlarının en büyük sebebinin en büyük sebebinin ev ziyaretleri olduğunu belirterek vatandaşlara...

Amasya Valisi Masatlı: "Vaka artışlarının en büyük sebebi ev ziyaretleri"

AMASYA - Korona virüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Amasya'da Vali Mustafa Masatlı, vaka artışlarının en büyük sebebinin en büyük sebebinin ev ziyaretleri olduğunu belirterek vatandaşlara ev ziyaretleri yapmama çağrısında bulundu.

İl genelinde ilçe ilçe, mahalle mahalle yaptıkları analizlerle vaka artışlarının sebeplerini tespit ettiklerine değinen Vali Masatlı, "Tespitlerimiz sonunda artışların en büyük sebebinin ev ziyaretleri olduğunu gördük. İyi niyetle yapılan bir ziyaretin sonuçları olumsuz olarak dönüyor. Onun için bir süreliğine ev ziyaretleri yapmayalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 110,5 olarak belirlenerek Türkiye haritasında kırmızıyla işaretli çok yüksek riskli iller arasındaki kentte Karadeniz güzergahına geçiş noktasında bulunması dolayısıyla mutasyonlu virüsün görüldüğüne değinen Vali Masatlı, kurallara harfiyen uyarak kırmızı rengi önce turuncuya, akabinde sarıya ve maviye dönüştürmeye yönelik çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ekiplerin sürdürdüğü denetimlere katılan Mustafa Masatlı, "Kamuya açık alanlarda, caddelerde Amasya halkı oldukça duyarlı davranıyor. Maske kullanımına önem veriyor. Aynı hassasiyeti ev ziyaretlerinde de göstermemiz gerekmektedir. Lütfen hep birlikte el ele vererek bu olumsuz tabloyu tersine çevirelim. Bunu da aylardır kapalı olan ve maddi sıkıntılar çeken esnafımız, okullarından uzak kalan yavrularımız ve sevdiklerimizin sağlığı için yapalım. Değerli Amasya halkının bu çağrımıza kulak vererek hassasiyet göstereceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Amasya'nın aşılama çalışmalarında da Türkiye birincisi olduğunu vurgulayıp salgının yayılmasını önlemek için gerektiğinde karantina uygulamaya devam edileceğine değinen Masatlı, "Eğer biz hastalığı kaynağında kurutamazsak onun bize dönüşleri çok büyük oluyor. Nerede vaka artışı görürsek orada karantina tedbirlerini ciddi bir şekilde uygulayacağız" şeklinde kullandı.

Amasya Valisi Masatlı: Vaka artışlarının en büyük sebebi ev ziyaretleri
Amasya Valisi Masatlı: Vaka artışlarının en büyük sebebi ev ziyaretleri
Amasya Valisi Masatlı: Vaka artışlarının en büyük sebebi ev ziyaretleri
Amasya Valisi Masatlı: Vaka artışlarının en büyük sebebi ev ziyaretleri

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amasya Valisi Masatlı: 'Vaka artışlarının en büyük sebebi ev ziyaretleri' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu         
23:29
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:03:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya Valisi Masatlı: "Vaka artışlarının en büyük sebebi ev ziyaretleri" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei