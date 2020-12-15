Amasya Valisi Masatlı Venk Suyu Ayazması'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 15. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen, Venk Suyu Ayazması'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Masatlı, burada yaptığı açıklamada, Venk Suyu Ayazması'nın, bazı inanışlarda kutsal olduğunun düşünüldüğünü ve kültür varlığı olarak tescil edilerek Amasya turizmine kazandırılmasının planlandığını söyledi.

Kültürel varlıkları bir miras olarak görüp hakettiği değere kavuşması için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Masatlı, "Bölgede bulunan Rum ve Ermeni Hıristiyanlara ait olduğu anlaşılan bölgede uzun yıllar yapılan kaçak kazılar neticesinde mezarların yoğun olarak tahribata uğramış olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu kaçak kazılar esnasında mimari dokularından tahrip edildiği görülmüştür. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda, bütün Hıristiyanlar arasında saygın bir yere sahip olan Venk Suyu Ayazması'nın Amasya turizmine katkı sağlamasını amaçlıyoruz." diye konuştu.