Amasya Valisi Mustafa Masatlı AA'yı ziyaret etti - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansı (AA) Amasya Bürosunu ziyaret etti.

Masatlı'yı Amasya muhabiri Cihan Okur karşıladı. Vali Masatlı, ziyarette, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Masatlı, tarımdan turizme AA muhabirlerinin birçok alanda yaptığı haberlerin Amasya'nın tanıtımına büyük katkısının olduğunu dile getirdi.

Okur da AA'nın çalışmaları hakkında Vali Masatlı'ya bilgi verdi.