Amasya Valisi Mustafa Masatlı şeker fabrikasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Şeker Fabrikası'nın Suluova ilçesinde bulunan tesislerinde incelemelerde bulundu.

Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı'dan faaliyetleri hakkında bilgiler alan Masatlı, pancar döküm sahası, kantar, laboratuvar ve fabrika üretim tesislerinde incelemeler yaptı.

Fabrikaya pancar getiren çiftçilerinin sorunlarını da dinleyen Masatlı, "Şeker fabrikamız 67 yıldır ülkemiz üretim ve ekonomisine destek vermektedir. Bu fabrikamızı kuran merhum Adnan Menderes ve emeği geçmiş olup da hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyor ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Masatlı'nın ziyaretinde Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok ile diğer yetkililer de yer aldı.