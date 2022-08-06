Vali Masatlı Gazeteciler ile bir araya geldi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova ilçesinde bulunan Boraboy gölünde yerel ve ulusal görev yapan gazeteciler ile bir araya geldi.

Toplantıya, Vali Masatlı ile birlikte Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ve gazeteciler katıldı.

Amasya'nın kadim bir şehir olduğunu belirten Masatlı, "Bu coğrafyada pek çok tarihi eser ve kültürel varlık olmak üzere çok sayıda değere sahibiz ve onlardan bir tanesi olan Boraboy gölündeyiz. Tarihin getirmiş olduğu mirası korumak, bu emaneti gelecek kuşaklara taşımak hepimizin görevidir" dedi.