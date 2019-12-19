Amasya Valisi Varol, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya Valisi Varol, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Amasya Valisi Varol, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Amasya Valisi Varol, AA'nın

Amasya Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Varol, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Haberde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" başlıklı fotoğraflarına oy veren Varol, sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesini seçti.

Varol, birbirinden özel karelerde hüzün ve sevincin yer aldığını belirtti.

Fotoğrafları çeken AA çalışanlarını kutlayan Varol, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımız gerçekten bizi gururlandıran, hem ülkemizde hem de dünyanın birçok bölgesinde iyi gazetecilik örnekleri ortaya koyan, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmemizi sağlayan önemli bir kuruluşumuz. AA bizi gündemlerle zamanında buluşturmak noktasında müthiş bir işlev icra ediyor. Çalışmalarından, bizlere verdikleri destekten dolayı güzide kuruluşumuzu kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum."

Mustafa Yalçın, Sarıkamış, Günebakan, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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