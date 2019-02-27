Son Dakika Haberleri: Amasya Valisi Varol'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Amasya Valisi Varol'dan Şehit Ailesine Ziyaret

19 dakika önce

Amasya Valisi Osman Varol, şehit komiser Nahit Bulut'un ailesini ziyaret etti.

Amasya Valisi Varol'dan Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
Amasya Valisi Osman Varol, şehit komiser Nahit Bulut'un ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi Bakiye ve babası Nazif Bulut ile bir süre sohbet eden Vali Varol, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Varol, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olacaklarını ifade ederek, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri her zaman başımızın tacıdır. Onları ziyaret edip sorunlarıyla ilgilenmek bizim sorumluluğumuzdur." dedi.

Şehit ailesi ise devlet yetkililerin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:40 Kaynak: AA

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