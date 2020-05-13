Amasya ve Çorum DOKAP'a dâhil oldu

13 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2538 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP BKİ) kapsadığı illere TR83 Bölgesi illerinden Amasya ve Çorum da dahil edildi.



Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinin kalkınmasına yönelik olarak 3 Haziran 2011 tarihinde kurulan ve 2012 Nisan ayında faaliyetlerine başlayan DOKAP BKİ kapsamına 7 Eylül 2016 tarihinde Tokat ili dahil edilmişti. Amasya ve Çorum'un eklenmesiyle DOKAP kapsamındaki il sayısı 11'e çıkarken, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) hizmet bölgesi olan TR83 Bölgesi illerinin tamamı DOKAP BKİ görev alanına eklenmiş oldu. Bu gelişmenin sanayi, alt yapı, tarım, eğitim turizm gibi pek çok konudaki yatırım için yeni açılımlar oluşturmayı bekleniyor.



DOKAP BKİ



Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ), DOKAP Bölgesi'nin kalkınmasını hızlandırmak için, bölgede çeşitli sektörlerde farklı kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan projelerin uygulamalarını yerinde koordine etmek, eşgüdüm içerisinde gerçekleşmesini sağlamak ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, mülga Kalkınma Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe sahip merkezi bir kamu teşkilatı olarak kurulmuş olup ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanmıştı. - SAMSUN