Amasya ve Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Amasya ve Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

13.04.2022 17:25
Amasya ve Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

Amasya'nın Suluova ilçesi ile Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

Amasya'nın Suluova ilçesi ile Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

Amasya'da dün etkili olan sağanağın ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının azalmasıyla kar yağışı başladı. Kar, yüksek rakımlı köylerde binaların çatılarını beyaza bürüdü.

Suluova ilçesine bağlı Eğribük, Seyfe, Soku, Kuzalan ve Derebaşalan gibi yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Kastamonu'nun yüksek kesimleri ile Küre ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya ve Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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