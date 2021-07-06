Amasya ve Suluova Karma Organize Sanayi bölgeleri genişliyor - Son Dakika

Amasya ve Suluova Karma Organize Sanayi bölgeleri (OSB) için, genişleme çalışmaları kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, Valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Amasya ekonomisinin tarım, sanayi ve turizm ekseninde geliştiğini söyledi.

Amasya'da 4 organize sanayi bölgesi ve 8 küçük sanayi sitesi bulunduğunu belirten Masatlı, "Mevcut OSB'lerimizde doluluk oranı yüzde 85'in üzerindedir. Bu sebeple göreve geldiğimizde ilk olarak yatırımcılarımıza OSB'lerimizde yeni yatırım alanları oluşturmak amacıyla genişleme çalışmalarına başladık. Bu süreçte ayrıca 5. OSB'miz olan Taşova OSB'nin de çok kısa sürede kurulum aşamasını tamamladık. Devam eden genişleme çalışmalarının sonuçlanması ile ilimiz sanayisinin büyük ivme yakalayacağını, bunun da istihdama olumlu katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Masatlı'nın konuşmasının ardından toplantıda, Amasya ve Suluova Organize Sanayi bölgelerinin genişleme alanlarına ilişkin sunum yapıldı.

Sunumdan sonra katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirmesiyle toplantı sona erdi.

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