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Amasya ve Suluova OSB genişleme çalışmaları yer seçimi komisyonu ön hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika

Amasya ve Suluova OSB genişleme çalışmaları yer seçimi komisyonu ön hazırlık toplantısı yapıldı

19.08.2021 10:04
Amasya ve Suluova OSB genişleme çalışmaları yer seçimi komisyonu ön hazırlık toplantısı yapıldı, System.String[]

Suluova ve Amasya Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) genişleme çalışmaları yer seçim komisyonu ön hazırlık toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Suluova ve Amasya Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) genişleme çalışmaları yer seçim komisyonu ön hazırlık toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Masatlı, toplantıda yaptığı konuşmada, öncelikle Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Amasya'nın sanayi potansiyelini en üst seviyede kullanmak adına Taşova OSB'yi kurarak OSB sayısını 5'e çıkardıklarını anlatan Masatlı, "Aynı zamanda mevcut OSB'lerimizin hepsini genişletmek için çalışmalara başladık. Geldiğimiz noktada Suluova Besi OSB ile Merzifon OSB'de genişleme çalışmaları son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Bugün ise eylül ayının başında yapılacak Amasya ve Suluova OSB Yer Seçimi Komisyonu Toplantılarına hazırlık yapmak üzere bir araya geldik. Diğer OSB'lerde olduğu gibi bu iki OSB'mizde de hazırlıklarımızı önceden tamamlayıp, süreci hızla bitirebilmek için ilgili kurumlarımız gerekli prosedürü tamamlayacaktır." dedi.

Türkiye'nin salgın sürecine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ihracat rakamlarını sürekli artırdığını ve üretmeye devam ettiğini dile getiren Masatı, "Bizler de Amasya olarak bu kalkınma hamlesine katkı sağlamak için sanayi, tarım ve diğer alanlarda potansiyelimizi en üst seviyede kullanmak için gayretle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Daha sonra kurumların temsilcileri, OSB'lerin genişleme sürecinde yapılması gereken çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.

Toplantıya Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ile İl Özel İdaresi, DSİ, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karayolları Şube Şefliği, Orman İşletme Müdürlüğü ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) yetkililer katıldı.

Mustafa Masatlı, Suluova, Amasya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amasya ve Suluova OSB genişleme çalışmaları yer seçimi komisyonu ön hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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