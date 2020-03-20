Amasya'ya 750 kişi kapasiteli yurt - Son Dakika

Amasya'ya yapılacak 750 kişi kapasiteli öğrenci yurdu için ilk kazma vuruldu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Amasya'da 750 kişi kapasiteli yurt yapılacak. KYK Amasya Yurdu Kampüsü'nde yapılacak bina için ilk kepçe vuruldu.



Amasya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimize önemli bir eğitim yatırımını kazandırıyoruz. Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Amasya Yurdu Kampüsü'nde oluşturulacak 750 kişi kapasiteli binanın inşasına yönelik hafriyat çalışmaları başladı" denildi. - AMASYA