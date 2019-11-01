Amasya'ya mevsimin ilk karı yağdı
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Amasya'ya mevsimin ilk karı yağdıAMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:56 Kaynak: İHA
Amasya'ya mevsimin ilk karı yağdı
AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Akşamüstü başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Kasım ayının gelmesiyle beraber ilçe merkezinde sıcaklık derecelerinde düşüş oldu. Gün boyu yağmur alan ilçenin Boraboy köyü Avulu Bucak Yayla mevkisinde yağan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı ise amatör kameraya yansıdı
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