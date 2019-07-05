Son Dakika Haberleri: Amasya'ya şehir müzesi yapılacak
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Amasya'ya şehir müzesi yapılacak

36 dakika önce

Amasya Valisi Osman Varol, kentte şehir müzesi yapılacağını bildirdi.

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Amasya Valisi Osman Varol, kentte şehir müzesi yapılacağını bildirdi.
Varol, Büyük Amasya Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında, şehrin geçmişten bugüne bütün hikayesini kurulacak yeni müzede sergileyeceklerini söyledi.
Eski Kılıçarslan İlkokulunun restore edilerek şehir müzesine dönüştürüleceğini belirten Varol, müzenin şehrin kimliğinin nesilden nesile aktarılması açısından önemli bir görev üstleneceğini anlattı.
Varol, Amasyalıların ellerinde bulunan tarihi öneme sahip eserleri şehir müzesine bağışlayabileceklerini kaydetti.
Müzede doğal miras ve madencilik köşesi, uygarlıklar döneminde Amasya, Danişmend ve Selçuklu özel bölümü, Şehzade Mustafa ve Bayazid köşesi, Amasyalı ünlüler, Amasya belgeleri, Milli Mücadelede Amasya, ünik değerler özel bölümü, saklı bahçe peyzaj alanı gibi bölümler yer alacak.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:26 Kaynak: AA
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