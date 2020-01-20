Amasya'ya yılın ilk karı yağdı - Son Dakika

AMASYA'da etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Amasya'da da etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için uyanan Amasyalılar, karda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte şehzadeler gezi yolunda bulunan heykeller ve yalıboyu evlerinin beyaz örtüyke kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu. Amasya Belediyesi ekipleri de, karla kapanan yolları temizlemek ve tuzlama çalışması yapmak için harekete geçti. Ekipler, sabahın ilk saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. Kar yağışının bugün de etkili olacağı belirtildi.