AMASYA Yayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdiler-EK
1 saat önce
AMASYA Yayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdiler-EK(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:07 Kaynak: DHA
AMASYA Yayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdiler-EK
(Tür: Yurt)
"Okul müdürünü öldürme toplantısı"nın görüntüleri ortaya çıktı!
Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı
Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıktı, hastaneye başvuranlar oldu
Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor