Son Dakika Haberleri: AMASYA Yayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdiler-EK
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AMASYA Yayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdiler-EK

1 saat önce

AMASYA Yayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdiler-EK(Tür: Yurt)

AMASYA Yayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdiler-EK
(Tür: Yurt)
AMASYA Yayla köyündeki eski okulu sinema salonuna çevirdiler-EK
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:07 Kaynak: DHA
Güncel
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