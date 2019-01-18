Son Dakika Haberleri: Amasya Yolu Kardan Kapanan Köyde Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı

Amasya Yolu Kardan Kapanan Köyde Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı

1 saat önce

Amasya'da kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan Saniye Yersel, iş makinelerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı.

Amasya Yolu Kardan Kapanan Köyde Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı, System.String[]
Amasya'da kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan Saniye Yersel, iş makinelerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı.

Taşova ilçesinde yolu kardan kapanan Şeyhli köyünde rahatsızlanan Saniye Yersel için yakınları Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, iş makineleri ile yolu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Ekipler, ambulansla aldığı kadını hastaneye ulaştırdı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:44 Kaynak: DHA

Taşova, Amasya, Güncel
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