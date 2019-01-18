Amasya Yolu Kardan Kapanan Köyde Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı
1 saat önce
Amasya'da kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan Saniye Yersel, iş makinelerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı.
Amasya
'da kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan Saniye Yersel, iş makinelerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı. Taşova
ilçesinde yolu kardan kapanan Şeyhli köyünde rahatsızlanan Saniye Yersel için yakınları Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, iş makineleri ile yolu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Ekipler, ambulansla aldığı kadını hastaneye ulaştırdı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:44 Kaynak: DHA
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