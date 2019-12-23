Amasya "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi - Son Dakika

Amasya "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi

6 saat önce

Amasya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde uygulanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında 8 bin öğrenciye yüzme öğretilmesi planlanıyor.

Amasya

Amasya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde uygulanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında 8 bin öğrenciye yüzme öğretilmesi planlanıyor.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, Amasya'da 2019-2020 eğitim öğretim yılında 8 bin ilköğrenim öğrencisine yüzme öğretileceğini söyledi.

Öğrencilerin beden eğitimi derslerinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yüzme havuzuna götürülerek uzman öğretmenler tarafından yüzme öğretileceğini belirten Kılıç, "Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında başlatılan projeyle eylem planının sonuna kadar Amasya'daki bütün çocuklara kademeli olarak yüzme öğretilmesini hedefliyoruz.Yüzme özellikle çocukların kemik ve kas gelişimine büyük katkı sağlar, vücut esnekliğini artırır. Onlarca faydası bulunan yüzmeyi öğrenen çocuklar hem sağlık için spor yapıyor, hem de eğleniyor, stres atıyor." diye konuştu.

Kadir Kılıç, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski bakan Rifat Serdaroğlu'nun yeni parti kuracağı iddia edildi
80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek Rusya'dan ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamasına sert tepki: Karşılıksız kalmaz

Son Dakika Haberleri
23:56 "Karga İletişim Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika
23:56 İsrail mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerden Filistinli ailenin evini boşaltmasını istedi - Son Dakika
23:55 Dışişleri'nden Özbekistan'daki seçimler hakkında açıklama - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi, serbest kalınca mahalleli tepki gösterdi - Son Dakika
23:52 Meksika, "La Paz'daki büyükelçiliğini çevreleyen Bolivyalı istihbaratçılar"dan rahatsız - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması - Son Dakika
22:24 Yemekten sonra rahatsızlanan 150 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 23:59:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]