Amasya zabıta ekiplerinden ihtiyaç sahiplerine tam destek - Son Dakika
Son Dakika Genel Amasya zabıta ekiplerinden ihtiyaç sahiplerine tam destek - Son Dakika

Amasya zabıta ekiplerinden ihtiyaç sahiplerine tam destek

6 saat önce

Amasya zabıta ekiplerinden ihtiyaç sahiplerine tam destek Amasya Belediyesi Zabıta ekipleri sokağa çıkmaları geçici süre kısıtlandırılan 65 yaş üstü yaşlıların alışverişini yaparak evlerine kadar bıraktı.

Amasya zabıta ekiplerinden ihtiyaç sahiplerine tam destek

AMASYA - Amasya Belediyesi Zabıta ekipleri sokağa çıkmaları geçici süre kısıtlandırılan 65 yaş üstü yaşlıların alışverişini yaparak evlerine kadar bıraktı.

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanma getirilmesinin ardından, Amasya Belediyesinin 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmaması konusunda duyuru yaptı.

Bunun üstüne vatandaşlar zabıta müdürlüğünü arayarak yapacakları alışverişin siparişlerini verdi. Zabıta ekipleri de yaptıkları alışverişi vatandaşların ayağına kadar götürüp teslim etti.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, "Bu salgını önlemek için getirilen yasağı biliyoruz genelgeyle, biz Amasya'mızdaki yaşlıların yanındayız, her türlü hizmetine varız, yeter ki dışarı çıkmayalım. Evde kal Amasya, evde kal Türkiye" dedi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaşlıların siparişlerini alarak evlerine kadar bıraktı. 65 yaş üstünün dışarı çıkmasına getirilen kısıtlama üzerine 75 yaşındaki Muhsin Yapal, "Kurallara uysunlar bizim diyeceğimiz bu. Çıkma diyorsa çıkmayacak. Bu bizim menfaatimize. Yaşlılar haliyle biraz daha bu işe riskli. Devlet ne diyorsa ona uysunlar yaşlılarımız da."

67 yaşındaki Şükriye İnce, "Sağolun Allah razı olsun teşekkür ettim hepinize de, kimse çıkmıyor dışarı bizde çıkmıyoruz. Kurallara uyuyoruz" diye konuştu.

Sokağa çıkmayan 65 yaş üstü bazı vatandaşlar da balkonlardan zabıtaya sipariş verdi.

Amasya zabıta ekiplerinden ihtiyaç sahiplerine tam destek

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Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:53 Kaynak: İHA

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