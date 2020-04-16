Amasyalı 83 yaşındaki vatandaştan Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lira destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasyalı 83 yaşındaki vatandaştan Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lira destek - Son Dakika

Amasyalı 83 yaşındaki vatandaştan Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lira destek

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde oturan 83 yaşındaki Selahattin Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lirasını bağışladı.

Amasyalı 83 yaşındaki vatandaştan Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lira destek, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde oturan 83 yaşındaki Selahattin Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lirasını bağışladı.

Bozkurt, 112 Acil Çağrı Hattı'nı arayarak, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Merzifon Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Bozkurt'u, banka görevlileriyle Mahsen Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Görevlilere, hesabından 50 bin lira çekilip kampanya hesabına yatırılması için imza veren Bozkurt, her zaman devletinin yanında olduğunu söyledi.

Yaptığı bağışın hayırlı olmasını dileyen Bozkurt, "Oto lastik tamircisiyim. 4 dükkanım vardı. Çocuklarıma dağıttım. 6 çocuğum, 13 torunum var. Herkes kendi evinde ocağında, çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız bu kampanyayı başlattığı için çok gurur duyuyorum. Ömrü uzun olsun." dedi.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Erdem Yüksel ise desteğinden dolayı Bozkurt'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Umarız bu davranış örnek olur, çoğalarak devam eder." diye konuştu.

Görevliler, ayrıca Selahattin Bozkurt'a eldiven ve maske verdi.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Selahattin Bozkurt, Merzifon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:18 Kaynak: AA

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