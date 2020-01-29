Amasyalı berber, günlük gelirini depremzedelere bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasyalı berber, günlük gelirini depremzedelere bağışladı - Son Dakika

Amasyalı berber, günlük gelirini depremzedelere bağışladı

6 saat önce

Amasyalı berber, günlük gelirini depremzedelere bağışladıAMASYA'da berber Mustafa Şahin İnce, dükkanının günlük gelirini Elazığ merkezli meydana gelen depremden etkilenenlere bağışladı.

Amasyalı berber, günlük gelirini depremzedelere bağışladı

AMASYA'da berber Mustafa Şahin İnce, dükkanının günlük gelirini Elazığ merkezli meydana gelen depremden etkilenenlere bağışladı. İnce, "Bu zor günlerinde depremzede vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına böyle bir yardımda bulunduk" dedi.

Kentte valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürerken, berberlik yapan Mustafa Şahin İnce, iş yerine "28.01.2020 tarihinde salonumuzda elde edilen tüm gelirleri, Elazığ ve Malatya'ya bağışlanmaktayız, desteklerinizi bekliyoruz" yazılı pankart asarak kampanya başlattı. İnce, gün içerisinde elde ettiği bin 500 TL'yi depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere AFAD yetkilerine teslim etti.

'ZOR GÜNLERİNDE YANLARINDAYIZ'

Elazığ ve Malatya'da depremi yaşayan vatandaşların yanında olmak ve yaralarını sarmak için dükkanının bir günlük gelirini bağışlama kararı aldığı belirten İnce, 'Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu zor günlerinde depremzede vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. İşyerimiz olarak bir günlük kazancımızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlama kararı aldık' dedi.

Amasyalı berber, günlük gelirini depremzedelere bağışladı

Mustafa Şahin, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Enkazdan sağ çıkarılan Meriç Dişli'nin sözleri, izleyenleri derinden etkiledi
Depremzedelere gönderdiği montunun cebinde emekli maaşını unuttu Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:14:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasyalı berber, günlük gelirini depremzedelere bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]