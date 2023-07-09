Amasyalı çiftçilerden örnek dayanışma: Yola dökülen bir tır dolusu arpayı zamana karşı yarışıp topladılar - Son Dakika
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Amasyalı çiftçilerden örnek dayanışma: Yola dökülen bir tır dolusu arpayı zamana karşı yarışıp topladılar

09.07.2023 21:50

Amasya'da devrilen tırdan yol kenarına dökülen 25 tondan fazla arpa çiftçilerin dayanışmasıyla toplandı. Çiftçiler kazada yaralanan arkadaşlarının ürün kaybı yaşayıp daha fazla mağdur olmaması için zamana karşı yarışarak örnek bir dayanışma örneği sergiledi.

Amasyalı çiftçilerden örnek dayanışma: Yola dökülen bir tır dolusu arpayı zamana karşı yarışıp topladılar

AMASYA - Amasya'da devrilen tırdan yol kenarına dökülen 25 tondan fazla arpa çiftçilerin dayanışmasıyla toplandı. Çiftçiler kazada yaralanan arkadaşlarının ürün kaybı yaşayıp daha fazla mağdur olmaması için zamana karşı yarışarak örnek bir dayanışma örneği sergiledi.

Kaza, Doğantepe köyü yol ayrımında meydana geldi. Göynücek ilçesine bağlı Koyuncu köyünde yetiştirdiği arpalarını teslim etmek için sıra bekleyen Abdullah Şahiner yönetimindeki 05 ABD 220 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şekilde çıkartılan sürücü Şahiner, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yola dökülen tonlarca arpanın yağmurdan ıslanıp etkilenmemesi için bölgedeki çiftçiler seferber olarak küreklere sarıldı. Hububat aktarılmasında kullanılan alet el birliğiyle getirildi. Önce bir traktör römorkuna, sonra da kamyona ürünler yüklendi.

Yola dökülen ürünlerin toplanması için gayret gösteren çiftçilerden Fatih Kurt, "Bir tır dolusu arpa devrildi. Hemen yetişerek sürücüsü ambulansa taşıdık. Arpaları da doldurarak teslim ettik" dedi. Ürünlerinin teslimi sonrası karşılaştığı kazaya duyarsız kalmayan Abdullah Şahinkaya da, "Arkadaşımızın imdadına yetiştik. Kim olsa aynı şeyi yapardı" diye konuştu.

Dökülen ürünlerin toplanmasına kendisi de destek olan Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise, "Çiftçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Örnek bir dayanışma sergilediler. Biz Türk milleti olarak dayanışmayı her yerde gösteririz" şeklinde konuştu. Mustafa Cebeci, sağlık durumu iyi olan tır sürücüsü çiftçiye de geçmiş olsun dileğini iletti.

Kaynak: İHA
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