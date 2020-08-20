Amasyalı çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatifine "yüksek faiz" tepkisi - Son Dakika

Amasyalı çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatifine "yüksek faiz" tepkisi

Amasyalı çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatifine "yüksek faiz" tepkisi Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifinin tarımsal kredilere uyguladığı yüksek faize tepki gösterdi.

Amasyalı çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatifine "yüksek faiz" tepkisi

AMASYA - Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifinin tarımsal kredilere uyguladığı yüksek faize tepki gösterdi.

Tarımsal kredilere uyguladığı yüksek faiz karşısında mağduriyet yaşayan çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifi önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalıştılar. Büyük Kızılca köyü sakini Amasya Belediyesi Meclis Üyesi Osman Yüce, "Çok değerli basın mensupları ve çok kıymetli misafirlerimiz, burada çiftçilerimize kulak verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim.

Yıllardır Tarım Kredi Kooperatifinin çiftçilerimize uyguladığı kredi desteğinin kilitlendiği, ödenemez bir hal aldığı noktadayız. Bu gördüğünüz insanlar tüm yılın gecesini gündüzüne katıp sabah gün doğmadan tarlalarına gidip gece yarılarına kadar çalışan insanlarımızdır. Bakınız salgın bir hastalık ile karşı karşıya kaldığımız şu dönemde insanların evlerinden çıkamadığı, ülkelerin kapılarına kilit vurduğu bir dönemde dahi. Bu insanlar çoluk çocuk, yaşlı kadın erkek demeden canlarını hiçe sayarak tarlalarına giderek bizlere, sizlere ve tüm Türkiye'ye sebze ve meyve üreten insanlarımızdır. İçinde bulunduğumuz şartların oldukça zor durumda olmasına rağmen Tarım Kredi Kooperatifinin bilinçsiz ve düzensizce dağıttığı yüksek faiz oranlarının altında kalan yine çiftçilerimizdir" dedi.

Ayrıca katılım katkı payı adı altında alınan paranın ne denli ve neden alındığının anlaşılmadığını kaydeden Yüce, "Bu paranın köylülerimiz üzerinde ve aile fertleri dahil herkes birbirine paralel şekilde kefil gösterilerek içinden çıkılamaz bir hal almıştır.

Ecdadın kanları, canları ile aldığı bizlere emanet ettiği bu topraklan yüksek faizler yüzünden matbaadan çıkan bir kağıt parçasına kaybetmek üzereyiz. Tarım Kredi Kooperatifi yöneticileri, köylümüz sizden borçlarımızın silinmesini istemiyor. Sadece anapara haricinde afaki faiz oranını silinmesini, katılım katkı payının kaldırılmasını talep ediyor ve borçların yeniden yapılanmasını istemektedir" diye konuştu.

"Amcama kredi kullandırılmış, beni de kefil yapmışlar ama haberim yok"

Köylülerden Mehmet Bakır, "Amcama kredi kullandırılmış, beni de kefil yapmışlar. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. 30 bin TL olan borç şu an 80 bin TL olmuş ve bu parayı ödememi istiyorlar. 80 bin TL'den ne onun ne de benim haberim var. Nasıl bir sistem anlayamadım. Köyde herkes birbirine kefil. Ama kim kime kefil bilmiyor. Oraya gidince öğreniliyor" şeklinde konuştu.

Sobayla ısınıyor, faturasında kalorifer çıktı

Köylülerden Mesut Türkmen, "Benim faturamda kalorifer kömürü çıktı. Normalde evimde kalorifer yok, bu köyde herkes biliyor evimde kalorifer kazanı olmadığını, soba ile ısındığımı herkes biliyor. Ama faturamda kalorifer kömürü ya da alamadığım ürün çıkıyor. Bunu da nasıl yapıyorlar derseniz örneğin fide almışım başka bir şey yazmışlar. Sorduğumuzda aldığım ürünün olmadığını, kömür olarak yazdıklarını ifade ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Köylülerden Zekeriya Civelek ise, "Buraya üye yapılan arkadaşlar eşlerini de üye yapmışlar. Ama eşlerinin imzası yok, eşlerinin yerine de imza atmışlar. Eşlerinin de haberi yok üye olduklarından. Böyle bir durum da var. Ben örneğin arkadaş çapa almış ona kefil olmuşum, beni arkadaşın 5 sene boyunca aldığı tüm ürünlere kefil yapmışlar. Benim bundan haberim yok, içinden çıkılamaz bir haldeyiz. Buradaki tüm araçlarımız bizim değil, oraya hacizli. Yakında bu milletin araçlarının hepsini bağlayacaklar. Ben borcumu ödesem ne olacak, en az 4 kişiye kefil olmuşum. Borcumu ödesem bile kefil olduğum için benim aracımı da bağlayacaklar" açıklamasında bulundu.

Ayrıca köylüler boş kağıda da imza attıklarını ve "üstünü biz doldururuz" şeklinde bir durum yaşadıklarını ifade ettiler.

İYİ Parti Amasya İl Başkanı Avni Verdi de üreticilere destek verdi.

Amasyalı çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatifine yüksek faiz tepkisi

Amasya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Amasyalı çiftçilerden Tarım Kredi Kooperatifine 'yüksek faiz' tepkisi - Son Dakika
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