Çiftçinin kümesine giren tilkiyi şefkatle dışarı çıkarması takdir topladı - Son Dakika

Çiftçinin kümesine giren tilkiyi şefkatle dışarı çıkarması takdir topladı

24.01.2021 16:09

Amasya'da bir çiftçinin kümesine tavuk çalmak için giren tilkiyi şefkatle dışarı çıkardığı anları yansıtan video, sosyal medyada beğeni kazandı.

Amasya'da bir çiftçinin kümesine tavuk çalmak için giren tilkiyi şefkatle dışarı çıkardığı anları yansıtan video, sosyal medyada beğeni kazandı.

Büyükkızılca köyünde yaşayan Seyfettin İkzek, kümesinden sürekli tavuk çalan tilkinin bu kez dışarı çıkamadığını fark etti.

İkzek, "Tilki kardeş lütfen, oğlum kendine bir şey yapacaksın hadi çık git" diye seslendiği tilkinin kümesten çıkmasına yardımcı oldu.

Kümesten çıkan tilki kaçarak gözden kaybolurken, İkzek'in torunu o anları cep telefonu ile kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Çiftçinin kümesine giren tilkiyi şefkatle dışarı çıkarması takdir topladı
Çiftçinin kümesine giren tilkiyi şefkatle dışarı çıkarması takdir topladı
Çiftçinin kümesine giren tilkiyi şefkatle dışarı çıkarması takdir topladı
Çiftçinin kümesine giren tilkiyi şefkatle dışarı çıkarması takdir topladı

Amasya, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiftçinin kümesine giren tilkiyi şefkatle dışarı çıkarması takdir topladı - Son Dakika


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