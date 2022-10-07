Amasyalı Emekli: "Bize 3 Bin 500 Lira Veren İnsan Bir Hafta Geçinsin" - Son Dakika
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Amasyalı Emekli: "Bize 3 Bin 500 Lira Veren İnsan Bir Hafta Geçinsin"

07.10.2022 19:37

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Amasya’da esnaf ve vatandaşları dinledi. Amasyalı emekli bir vatandaş, “Yıl başında maaş zamları olacak. 30 bin lira alana 15 bin lira zam, 3 bin 500 lira alana bin lira zam… Kurt yapar mı ya bu tahsilatı. Kurt yapmaz… Zam verenlerin vicdanı yok mu? Allah kitap korkusu yok mu? 3 bin 500 lira emekli maaşı. Bir adam 1 hafta geçinsin. Bize 3 bin 500 lira veren insan bir hafta geçinsin. Bizi yöneten insanlar yastığa başını koyduğu zaman nasıl uyuyor” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Amasya'da esnaf ve vatandaşları dinledi. Amasyalı emekli bir vatandaş, "Yıl başında maaş zamları olacak. 30 bin lira alana 15 bin lira zam, 3 bin 500 lira alana bin lira zam… Kurt yapar mı ya bu tahsilatı. Kurt yapmaz… Zam verenlerin vicdanı yok mu? Allah kitap korkusu yok mu? 3 bin 500 lira emekli maaşı. Bir adam 1 hafta geçinsin. Bize 3 bin 500 lira veren insan bir hafta geçinsin. Bizi yöneten insanlar yastığa başını koyduğu zaman nasıl uyuyor" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün Amasya'da esnaf ve vatandaşları dinledi. Bir vatandaş çok zor durumlar yaşadığını belirterek, "Alsak, almasak iki şeyde bir arada kaldık. Akşam bir açıklama yapıyor et düşüyor. O zaman bir açıklama daha yapsın yem de düşsün" dedi.

"KÖYLÜ DE HİÇBİR ZAMAN SAF DEĞİL"

Süt üreticisi olduğunu belirten bir vatandaş ise, "Şimdi Ulusal Süt Birliği, Tarım Bakanı konuşma yapıyor… (Sütün) 10 lira masrafı var, Ekonomi Bakanı da diyor ki 'Yok gıda enflasyonu yükselecek bunu biz böyle yapalım'. Cebinden mi veriyorsun? Köylü de hiçbir zaman saf değil. Ben de Kur Korumalı'ya götür paramı yatırırım. Ben üretmek istiyorum. Dinen bana göre faiz haram. Üretmek istiyorum ama işte mal (hayvan) 50 taneyse 40'a düşüyor. Her sene geri geriye gidiyor. Üretim bitti. Köylü de götürür faize yatırır parasını. Biz de saf değiliz faizi düşüreceğiz diyerek doları hoplattı gitti" dedi.

"ELEKTRİĞE YÜZDE 100 ZAM"

Bir vatandaş ise, "Şu an oturduğum ev 2 +1 bile değil 2 bin 250 lira. Artı elektriğe yüzde 100 zam…" diyerek dert yandı.

"BİZE 3 BİN 500 LİRA VEREN İNSAN BİR HAFTA GEÇİNSİN"

Bir emekli vatandaş ise, "Yıl başında maaş zamları olacak. 30 bin lira alana 15 bin lira zam, 3 bin 500 lira alana bin lira zam… Kurt yapar mı ya bu tahsilatı. Kurt yapmaz. Bir adama yüz pul, yüz adama bir pul. 20 yıldır iktidar… Zam verenlerin vicdanı yok mu? Allah kitap korkusu yok mu? 3 bin 500 lira emekli maaşı. Bir adam 1 hafta geçinsin. Bize 3 bin 500 lira veren insan bir hafta geçinsin. Bizi yöneten insanlar yastığa başını koyduğu zaman nasıl uyuyor?" dedi.

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Kaynak: ANKA

Zam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasyalı Emekli: 'Bize 3 Bin 500 Lira Veren İnsan Bir Hafta Geçinsin' - Son Dakika

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