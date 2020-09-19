Amasyalı gazi: "Arkadaşım gözümün önünde şehit oldu, o anı unutamıyorum" - Son Dakika

Amasyalı gazi: "Arkadaşım gözümün önünde şehit oldu, o anı unutamıyorum"

Amasyalı gazi: "Arkadaşım gözümün önünde şehit oldu, o anı unutamıyorum" 45 yıldır gazi eşini kapıda karşılıyor Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Kurnaz köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ruhi Acar, 46 yıl önce katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki unutamadığı anısını anlatarak, "Üzerimize...

Amasyalı gazi: "Arkadaşım gözümün önünde şehit oldu, o anı unutamıyorum"

45 yıldır gazi eşini kapıda karşılıyor

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Kurnaz köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ruhi Acar, 46 yıl önce katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki unutamadığı anısını anlatarak, "Üzerimize havan mermisi düştü. Yanımdaki Kayserili arkadaşım gözümün önünde şehit oldu. O anı asla unutmuyorum" dedi.

"Rum askerlerinin Türklere yaptıklarını asla unutmam mümkün değil "

67 yaşındaki Jandarma Komando Çavuşu Ruhi Acar, Kıbrıs Barış Harekatı'na 21 yaşında Batman'da askerken katıldığını belirterek o günlerde yaşadıklarını paylaştı: "13 Temmuz 1974'te alarm verildi 'Kıbrıs'a gidiyoruz' dediler. Batman'dan uçaklara bindik Adana'ya indik. Adana'dan otobüs ile Mersin Ovacık'a geldik, oradan da helikopter ile Kıbrıs'a indik. Rumlar, Türklerimizi canlı canlı toprağa gömdüler. Rum askerlerinin Türklere yaptıklarını unutmam mümkün değil."

"Gözümü kırpmadan ülkem için yeniden savaşırım"

Harekat sırasında yitirdiği arkadaşlarını hep hatırladığını, diğer arkadaşlarıyla bağlarını hiç koparmadıklarını anlatan Gazi Ruhi Acar, "Postallar, çelik miğferler altında zor günler geçirdik ama düşmanı püskürttük. Kıbrıs Harekatı'nı başardık. Allah hiçbir millete savaş vermesin. Şu an isteseler hiç tereddüt etmeden, gözümü kırpmadan tekrar savaşa, ülkem için mücadele etmeye giderim" ifadelerini kullandı.

"Üzerime havan topu düştü"

Anlatırken halen aynı duyguları yaşadığını belirten Gazi Ruhi Acar, "Aklıma geldiğinde uykularım kaçar, tüylerim diken diken olur. Üzerime havan mermisi geldi. Mermi düştükten sonra beni beş metre havaya fırlattı ve fırlattıktan sonra başımdan miğferimi koparttı. Yere düşerken kendimi sanki toprağa değil sünger döşeğe düşmüş gibi hissettim. Yanımdaki Kayserili arkadaşım gözümün önünde şehit oldu. O anı asla unutmuyorum" diye konuştu.

Bizim elimizde şuan ki teknolojik silahlar yoktu

Gazi Acar, " Bizim elimizden şuan ki teknolojik silahlar yoktu, zor şartlar altında savaşa girdik. Şimdiki teknolojik silahlar elimizde olsa idi 15 saate Kıbrıs'ı teslim alırdık. Ama bizim iman gücümüz vardı" şeklinde konuştu.

45 yıldır gazi eşi ile gurur duyuyor

"Benim eşim vatanımız için, bayrağımız için savaştı ve gazi oldu" diyen gazi eşi Sevgi Acar ise, "45 yıldır gazimi kapıda karşılıyorum. O benim gurur kaynağım. O ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin diyerek savaştı. Rabb'im ona sağlıklı uzun ömürler versin. Onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Amasyalı gazi: Arkadaşım gözümün önünde şehit oldu, o anı unutamıyorum

Amasya, Kıbrıs, Şehit, Gazi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Amasyalı gazi: 'Arkadaşım gözümün önünde şehit oldu, o anı unutamıyorum' - Son Dakika

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