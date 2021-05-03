Amasyalı genç çiftçinin seracılık merakı, hayatının dönüm noktası oldu - Son Dakika

Amasyalı genç çiftçinin seracılık merakı, hayatının dönüm noktası oldu

03.05.2021 11:00

Amasyalı genç çiftçinin seracılık merakı, hayatının dönüm noktası oldu 24 yaşında kendi işinin patronu oldu, kendisi üretip kendisi pazarda satıyor Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan genç çiftçi Usame Çoban'ın seracılık merakı hayatının dönüm noktası oldu, 4 dönümlük arazide babasından...

Amasyalı genç çiftçinin seracılık merakı, hayatının dönüm noktası oldu

24 yaşında kendi işinin patronu oldu, kendisi üretip kendisi pazarda satıyor

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan genç çiftçi Usame Çoban'ın seracılık merakı hayatının dönüm noktası oldu, 4 dönümlük arazide babasından devraldığı pazarcılık ve seracılığı sürdüren Çoban, 24 yaşında kendi işinin sahibi oldu. Hem istihdam sağlıyor hem de kendi üretip kendisi satıyor.

Üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayınca baba mesleği olan seracılığa merak saldığını anlatan 24 yaşındaki genç çiftçi Usame Çoban, "Bu işi yapmak çok hoşuma gidiyor. Üretmek toprakla uğraşmak güzel bir şey. Üniversiteyi bitirdikten sonra kendime göre iş bulmayınca, kurulu da bir düzenim vardı devam ettirmek istedim" dedi.

"Aradaki bu pazar ve hal farkı tüketiciye yansımasın diye kendim üretip kendim satmaya başladım"

Pazarcılık mesleğinin aileden geldiğini ve hem üretip hem satabileceklerini düşündüğünü belirten Çoban, "Küçükken ailem halden mal alırdı, ufak bir tezgahımız vardı orada satardık. Biz halden alıyoruz, hal üreticiden alıyor, üzerine komisyon koyuyor, tüketiciye pahalıya geliyordu. Ben de aradaki bu pazar ve hal farkı tüketiciye yansımasın diye kendim üretip kendim satmaya başladım. Böylelikle hem istihdam sağladım hem de tüketiciye daha ucuza mal etmiş oldum" şeklinde konuştu.

Çoban şöyle devam etti: "Pazarcılık tezgahında ve seracılıkta insanlar genelde 'oğlum devlet kapısında bir işe girseydin, genç yaşta neden pazarlardasın' diyorlar. Ben de herkes devlet kapısında işe girse bu işi kim yapacak diyorum. Biz gençler hepimiz devlet kapısında işe girsek, zamanı geldiğinde belki ülkemiz dışa bağımlı olacak, hepimiz bir şekilde devletimize katkı sağlamalıyız. Devletimizin genç girişimlere çok güzel destekleri var biz gençler bunu iyi değerlendirmeliyiz. Ben kendi işimde fizikken yoruluyorum ama ben başkasını değil kendimi zengin ediyorum. Şu işi niye yapmadın diyenim yok, sabah erken saate gelir malımı toplar, pazara götürürüm."

Korona virüsün kendilerini de etkilediğini ifade eden Çoban, "En güzel yanı millet evde kalır iken ben toprakla uğraştım, devletimizin pandemi sürecinde vatandaşlarına destek verdi. Bizler de devletimizin sağladığı desteklere katkı sağlamak amacıyla kendimiz üretip, kendimiz satıp, daha ucuza mal etmeye çalıştık. Hal ve pazar arasındaki miktarın vatandaşın cebinde kalmasına vesile olduk" şeklinde konuştu.

Ayrıca genç çifti Çoban sosyal medya üzerinde açtığı youtube kanalı ile de seracılık çalışmalarını ve araştırmalarını kendi çektiği videolarda paylaşıyor ve gençleri bu mesleğe teşvik etmeye çalışıyor.

Amasyalı genç çiftçinin seracılık merakı, hayatının dönüm noktası oldu
Amasyalı genç çiftçinin seracılık merakı, hayatının dönüm noktası oldu
Amasyalı genç çiftçinin seracılık merakı, hayatının dönüm noktası oldu
Amasyalı genç çiftçinin seracılık merakı, hayatının dönüm noktası oldu
Amasyalı genç çiftçinin seracılık merakı, hayatının dönüm noktası oldu
Amasyalı genç çiftçinin seracılık merakı, hayatının dönüm noktası oldu
Amasyalı genç çiftçinin seracılık merakı, hayatının dönüm noktası oldu

İstihdam, Suluova, Amasya, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amasyalı genç çiftçinin seracılık merakı, hayatının dönüm noktası oldu - Son Dakika Ekonomi


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