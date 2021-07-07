Amasyalı Gülseren hemşire, cami hoparlöründen aşı çağrısı yaptı - Son Dakika

Amasyalı Gülseren hemşire, cami hoparlöründen aşı çağrısı yaptı

AMASYA - Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri Ortaköy'de aşı çalışması yaptı. Hemşire Gülseren Yapal, cami hoparlöründen anons yaparak herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşının önemine vurgu yapan Yapal, "Çok kıymetli Ortaköy sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nden Covid-19 aşısı için sağlık ekibimizle köye gelmiş bulunmaktayız. 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz. Aşıların zayi olmaması için hassasiyetinize güveniyoruz. Salgını ancak aşı ile yenebiliriz. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz" dedi.

Amasya, nüfusa göre en yüksek korona virüs aşılama oranına sahip iller arasında yer alıyor.