Amasyalı hakemlerden 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasyalı hakemlerden 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Amasyalı hakemlerden 'evde kal' çağrısı

6 saat önce

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Amasya Şubesi hakemleri, korona virüse karşı "evde kal" klibi çekti.

Amasyalı hakemlerden 'evde kal' çağrısı, System.String[]

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Amasya Şubesi hakemleri, korona virüse karşı "evde kal" klibi çekti.


Amasyalı hakemler klipte evde kalmanın önemine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik sayesinde kurallara uyulduğu sürece virüsün yenileceğine vurgu yaparak, 14 kuralı hatırlattılar. Hakemlerin çektikleri klip sosyal medyada da çok fazla kişi tarafından beğenilip, izlendi. - AMASYA

Türkiye, Futbol, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:22 Kaynak: İHA

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