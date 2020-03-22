Amasyalı hakemlerden 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Amasyalı hakemlerden 'evde kal' çağrısı
6 saat önce
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Amasya Şubesi hakemleri, korona virüse karşı "evde kal" klibi çekti.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Amasya Şubesi hakemleri, korona virüse karşı "evde kal" klibi çekti.
Amasyalı hakemler klipte evde kalmanın önemine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik sayesinde kurallara uyulduğu sürece virüsün yenileceğine vurgu yaparak, 14 kuralı hatırlattılar. Hakemlerin çektikleri klip sosyal medyada da çok fazla kişi tarafından beğenilip, izlendi. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:22 Kaynak: İHA
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