Amasyalı Halil Dede "Bahar Kalkanı Harekatı" için gönüllü oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasyalı Halil Dede 'Bahar Kalkanı Harekatı' için gönüllü oldu - Son Dakika

Amasyalı Halil Dede "Bahar Kalkanı Harekatı" için gönüllü oldu

9 dakika önce

Amasya'da 90 yaşındaki Halil Baş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Amasyalı Halil Dede

Amasya'da 90 yaşındaki Halil Baş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Merkeze bağlı Kaleköy'de yaşayan Baş, TSK'nin İdlib'de yaşanan saldırının ardından bölgede istikrarın hakim olması ve insani dramın önlenmesi amacıyla başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na dua ile destek veriyor.

İlerleyen yaşına rağmen İdlib'de Türk ordusunun yanında olmak isteyen 4 çocuk babası Baş, Amasya Askerlik Şubesi'ne gönüllü askerlik için dilekçe verdi.

Baş, askerlik şubesine sunduğu dilekçede, "Ordumuz terör örgütleri ile yıllardır yılmadan, yorulmadan mücadele etti, etmeye de devam ediyor. 90 yaşında olmama rağmen askerlerimize yardım için gerekirse şehit olmak için bu operasyona (Bahar Kalkanı) gönüllü olarak katılmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Baş, AA muhabirine, Türk askerinin Suriye'de destan yazdığını, bundan gurur duyduğunu belirtti.

Şehit olan askerlere üzüldüğü için günlerdir uyuyamadığını anlatan Baş, "Babam ve amcalarım hep savaşta kalmış benim. Babam karda savaşmaktan ayaklarını kaybetmiş sürüne sürüne gelmişti eve. Şehitlerimize çok üzüldüm. 'Kağıdımı verin elime, ben de cepheye gideyim, savaşayım.' dedim. Allah askerlerimize güç kuvvet versin. Biz her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın ve devletimiz yanındayız." diye konuştu.

Bahar Kalkanı Harekatı, Amasya, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Rus savaş uçakları İdlib'de tavuk çiftliğini hedef aldı, 16 sivil hayatını kaybetti
Şehitlerin naaşlarını kaçıran teröriste ağırlaştırılmış müebbet Son Dakika: 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından kritik Erdoğan-Putin görüşmesi başladı Putin ve Erdoğan'ın görüşmede tercih ettikleri kravatların rengi neyi ifade ediyor? Uzman isim canlı yayında yorumladı

Son Dakika Haberleri
15:27 Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz çıkışı: Bizi nasıl yakalayamadınız anlamadım
14:59 İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak
14:59 İki ayın galibi Eltilerin Savaşı
14:36 Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
14:34 Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 15:38:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasyalı Halil Dede "Bahar Kalkanı Harekatı" için gönüllü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]