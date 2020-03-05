Amasyalı Halil Dede

Amasya'da 90 yaşındaki Halil Baş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Merkeze bağlı Kaleköy'de yaşayan Baş, TSK'nin İdlib'de yaşanan saldırının ardından bölgede istikrarın hakim olması ve insani dramın önlenmesi amacıyla başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na dua ile destek veriyor.

İlerleyen yaşına rağmen İdlib'de Türk ordusunun yanında olmak isteyen 4 çocuk babası Baş, Amasya Askerlik Şubesi'ne gönüllü askerlik için dilekçe verdi.

Baş, askerlik şubesine sunduğu dilekçede, "Ordumuz terör örgütleri ile yıllardır yılmadan, yorulmadan mücadele etti, etmeye de devam ediyor. 90 yaşında olmama rağmen askerlerimize yardım için gerekirse şehit olmak için bu operasyona (Bahar Kalkanı) gönüllü olarak katılmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Baş, AA muhabirine, Türk askerinin Suriye'de destan yazdığını, bundan gurur duyduğunu belirtti.

Şehit olan askerlere üzüldüğü için günlerdir uyuyamadığını anlatan Baş, "Babam ve amcalarım hep savaşta kalmış benim. Babam karda savaşmaktan ayaklarını kaybetmiş sürüne sürüne gelmişti eve. Şehitlerimize çok üzüldüm. 'Kağıdımı verin elime, ben de cepheye gideyim, savaşayım.' dedim. Allah askerlerimize güç kuvvet versin. Biz her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın ve devletimiz yanındayız." diye konuştu.