Amasyalı Halil dede "Bahar Kalkanı" için gönüllü oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasyalı Halil dede 'Bahar Kalkanı' için gönüllü oldu - Son Dakika

Amasyalı Halil dede "Bahar Kalkanı" için gönüllü oldu

6 saat önce

Amasya'da 90 yaşındaki Halil Baş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Amasya'da 90 yaşındaki Halil Baş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Merkeze bağlı Kaleköy'de yaşayan Baş, TSK'nin İdlib'de yaşanan saldırının ardından bölgede istikrarın hakim olması ve insani dramın önlenmesi amacıyla başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na dua ile destek veriyor.

İlerleyen yaşına rağmen İdlib'de Türk ordusunun yanında olmak isteyen 4 çocuk babası Baş, Amasya Askerlik Şubesi'ne gönüllü askerlik için dilekçe verdi.

Baş, askerlik şubesine sunduğu dilekçede, "Ordumuz terör örgütleri ile yıllardır yılmadan, yorulmadan mücadele etti, etmeye de devam ediyor. 90 yaşında olmama rağmen askerlerimize yardım için gerekirse şehit olmak için bu operasyona (Bahar Kalkanı) gönüllü olarak katılmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Baş, AA muhabirine, Türk askerinin Suriye'de destan yazdığını, bundan gurur duyduğunu belirtti.

Şehit olan askerlere üzüldüğü için günlerdir uyuyamadığını anlatan Baş, "Babam ve amcalarım hep savaşta kalmış benim. Babam karda savaşmaktan ayaklarını kaybetmiş sürüne sürüne gelmişti eve. Şehitlerimize çok üzüldüm. 'Kağıdımı verin elime, ben de cepheye gideyim, savaşayım.' dedim. Allah askerlerimize güç kuvvet versin. Biz her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın ve devletimiz yanındayız." diye konuştu.

Amasyalı Halil dede Bahar Kalkanı için gönüllü oldu

Bahar Kalkanı Harekatı, Amasya, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı
Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz NATO'nun Mons'taki karargahında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:13:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasyalı Halil dede "Bahar Kalkanı" için gönüllü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]