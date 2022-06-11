Amasyalı ikizler, üniversiteyi birinci ve ikinci sırada bitirdi - Son Dakika
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Amasyalı ikizler, üniversiteyi birinci ve ikinci sırada bitirdi

11.06.2022 12:04

- Amasyalı ikizler, üniversiteyi birinci ve ikinci sırada bitirdi Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri 23 yaşındaki tek yumurta ikizi Çiğdem ile Diğdem Topal, 2021-2022 akademik yılında 4 bin 500 mezun veren üniversiteyi birinci ve ikinci bitirdi.

- Amasyalı ikizler, üniversiteyi birinci ve ikinci sırada bitirdi

AMASYA - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri 23 yaşındaki tek yumurta ikizi Çiğdem ile Diğdem Topal, 2021-2022 akademik yılında 4 bin 500 mezun veren üniversiteyi birinci ve ikinci bitirdi.

Başarılarını düzenli çalışmaya borçlu olduklarını belirten Çiğdem Topal 91,28'lik not ortalamasıyla birinci olurken, ikiziyle mezuniyet sevinci yaşayan Diğdem Topal ise 90,89 ortalamayla üniversite eğitimini ikinci sırada tamamladı.

Amasya 12 Haziran Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde kürsüde konuşma yapan ikiz kardeşler ailelerine ve hocalarına teşekkür etti. Ödülleri ile başarı belgelerini Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Öksüz'ün elinden aldı.

Mezun olan öğrencilerine seslenen Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, "Hasat günü anlamı taşıyan mezuniyet törenimizde başarılarını sürdürüp bu günlere gelmiş olan çok kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. Elmacı, öğrencilerinin ailelerine de emekleri için teşekkür edip kutladı.

Öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduğuna değinen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Siz Oğuzların, Alpaslanların, Fatihlerin, Yavuzların, Nene Hatunların, Dilşad Hatunların ve Gevher Nesibelerin torunlarısınız. Siz, Atatürk ilkelerinin yılmaz bekçilerisiniz" ifadelerini kullandı.

Başkan Sarı, öğrencilerle kente gelen ailelerini yarın başlayacak 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali açılışına davet etti.

Bundan sonraki hayatlarında başarılar dilediği mezunlara tarihi ve kültürlerini bilmelerini tavsiye eden AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ise "Şansınız, bahtınız açık olsun. 4 bin 500 öğrencimiz mezun. Bizde siyasi olunca 4 bin 500 yeni istihdam aklıma geldi. İnşallah yüzünüz hep güler" şeklinde konuştu.

Halk oyunları gösterisinin de yapıldığı törenin sonunda keplerini havaya fırlatan öğrenciler müzik eşliğinde oynayıp mezuniyetlerini kutladılar.

Amasyalı ikizler, üniversiteyi birinci ve ikinci sırada bitirdi
Amasyalı ikizler, üniversiteyi birinci ve ikinci sırada bitirdi
Amasyalı ikizler, üniversiteyi birinci ve ikinci sırada bitirdi
Amasyalı ikizler, üniversiteyi birinci ve ikinci sırada bitirdi

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Kaynak: İHA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasyalı ikizler, üniversiteyi birinci ve ikinci sırada bitirdi - Son Dakika

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