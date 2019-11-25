Amasyalı ıspanak üreticileri tedirgin, satışlar durmuş vaziyette

AMASYA - Ispanak zehirlenmelerinin ardından tüketimi düşen Ispanak Amasya'da güven tazeledi.

Amasya'da tamamen doğal ve zirai ilaç kullanılmadan üretilen ve bir çok vitamini bünyesinde barındıran ıspanak güven tazeledi.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker, " Türkiye'de 2018 TÜİK verilerine göre 164 bin dekar alan içerisinde 225 bin ton ürün elde edilmektedir. Amasya'mızda ise 2 bin 500 dekar alanda 3 bin 700 tonluk ıspanak elde edilmektedir. En çok kışın tüketilen ıspanak fosfor, demir, sodyum minarelerinin haricinde A, B1, B2, C vitamini ve aynı zamanda e vitaminince oldukça zengin bir sebze olarak tüketilmektedir. Amasya'da yetiştirilen ürünlerin tamamında herhangi bir ilaçlama söz konusu değildir. Tamamı gübresiz bir şekilde üretilmiş olup, tüketiciye sunulmaktadır" dedi.

Ispanak üreticisi Adem Öksüz (67), "yıllardır ıspanak üretiyoruz. Herhangi bir zehirlenme öyle bir şeye rastlanmadı. Satışlar tamamen düştü, satılmıyor. Zehirlenme olayından sonra yenmiyor, satılmıyor. Bizim ıspanağımızın içinde ot, mot hiçbir şey yoktur"

Üretici Reyhan Öksüz (60), "Ispanağın biz yemeğini yapıyoruz, kavurmasını yapıyoruz, yumurtalısını yoğurtlusunu yapıyoruz. Her sene ekiyoruz biz, verimimiz de güzel ıspanağımız bu sene böyle çıktığı için satılmadı. Herkes kıştan nasıl çıkacak onu düşünüyor. Hiçbir şey yok öyle zehirlenme falan senelerdir yiyoruz biz. Üreticiler, tüketimi ve fiyatı düşen ıspanağın güvenle tüketilebileceğini belirtti.