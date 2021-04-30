Amasyalı kadın hobi olarak örmeye başladığı bebekleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Tuğba Yeşil, evde ördüğü bebekleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Yeşil, AA muhabirine, örgü bebek yapmaya 3 yıl önce hobi olarak başladığını, bu işin kendisini maddi yönden ziyade manevi olarak mutlu ettiğini söyledi.

Örgü bebek yapımını internetten yaptığı araştırma sonucu öğrendiğini belirten Yeşil, "Bebek yapımında kullandığım iplerin bir kısmını internet üzerinden, bir kısmını ise ilçeden temin ediyorum. Şekil ve modelini ise kendi zevkime ve müşterinin talebine göre seçiyorum. Tanıtım satışlarımı sosyal medya üzerinden kendi imkanlarımla yapıyorum. Ürünleri beğenenler sipariş veriyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyorum." dedi.

Örgü bebeklerinin özellikle Almanya'dan çok talep gördüğünü dile getiren Yeşil, "Tüm kadınların ekonomik özgürlüklerini avuçlarının içinde tutmaları lazım, az ya da çok. Onun bereketini Allah verir. Ben kendime inandım, güvendim ve yapabileceğimi düşündüm. Şimdi bu aşamaya geldim. Kadın arkadaşlarım, sizler de kendinize güvenin ve başarın." ifadelerini kullandı.