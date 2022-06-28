Amasyalı kadınlar rölyef tekniğiyle üç boyutlu tablolar yaptı - Son Dakika
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Amasyalı kadınlar rölyef tekniğiyle üç boyutlu tablolar yaptı

28.06.2022 16:26
Amasyalı kadınlar rölyef tekniğiyle üç boyutlu tablolar yaptı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) kursuna katılan kadınlar, rölyef tekniğiyle üç boyutlu tablolar ortaya koydu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) kursuna katılan kadınlar, rölyef tekniğiyle üç boyutlu tablolar ortaya koydu.

Halk Eğitim Merkezi ve 5. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yaklaşık 7 ay önce lojmanlarda yaşayan kadınlar için "Üç Boyutlu Resim Rölyef Kursu" açıldı.

Boş zamanlarını değerlendirmek ve el becerilerini geliştirerek meslek edinmek isteyen kadınlar, rölyef kursunda usta öğreticilerden eğitim alarak 120'ye yakın tablo hazırladı.

İnsan, hayvan, doğa, tarihi mekanlar gibi farklı temaları işleyen kadınlar, eserlerini sergide sanatseverlerle buluşturdu.

Lojmanlarda düzenlenen serginin açılışına AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, Merzifon Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynel Sözen ile kursiyerler ve davetliler katıldı.

Usta öğretici Yasemin İncekul, AA muhabirine, üç boyutlu rölyef kurslarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Yapılan rölyef tabloları sergi açarak halkın beğenisine sunduklarını dile getiren İncekul, "Rölyef, sabır ve dikkat gerektiren bir uğraş. Hazır resim ve portrelere boyut, açı ve perspektif kazandırarak 3 boyutlu hale getiriyoruz. Resim genelde iki boyuttur ama biz burada üçüncü boyutu oluşturduk. Böylece resim canlı hale geliyor." dedi.

Milletvekili Çilez ve Garnizon Komutanı Kuş da kursiyerleri tebrik ederek, başarı belgelerini sundu.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasyalı kadınlar rölyef tekniğiyle üç boyutlu tablolar yaptı - Son Dakika

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