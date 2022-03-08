AMASYALI KADINLARDAN 'DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL KLİP - Son Dakika

AMASYA'da farklı meslek grubunda çalışan kadınlar, bir araya gelerek çektikleri kliple, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve Amasyalı kadınlar tarafından 8 Mart dünya kadınlar günü klibi hazırlandı. Kadınlar çektikleri kliple, bir çok alanda varlık gösteren kadınların bir araya gelerek oluşturduğu video ile kendi gibi olan, varlığına sahip çıkan, kendi değerini kendisi ölçüp biçen, ışığına güvenen ve tüm inancıyla o ışığı parlatan kadınların şifanın kendisi olduğunu vurgulayarak tüm kadınlara armağan edildi. Kadınının sadece fabrika ve tarlada mücadeleci karakteriyle öne çıkmadığı, iş yaşamı, sanat ve sosyal hayatta da var olduğu mesajı verilen klip, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.